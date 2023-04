Apetlon: Fischverkauf direkt am Teich

Robert Jungwirth, ursprünglich aus der Nähe von Scheibbs, kam 2017 auf die Idee, sich in der Fisch- und Edelkrebszucht zu verselbstständigen. Dabei fand er in acht Teichen zwischen Pamhagen und Apetlon, mitten im Naturschutzgebiet Neusiedler See-Seewinkel, genau das, was er gesucht hat. Und hier am Martenteich verkaufte er letzten Samstag auch direkt Spiegel-, Schuppenkarpfen und Amur, die direkt vor Ort entschuppt und ausgenommen wurden, auf Wunsch auch gleich zum Verzehr vor Ort zubereitet - „frischer geht es nicht“, so Jungwirth.

Von einer Krise in die nächste

In der Zeit bis 2020 konnte er sich vor allem in der Gastronomie als Anbieter von hochwertigen Karpfen einen Namen machen. Als im März 2020 der erste Lockdown verkündet wurde, erlitt er, wie unzählige andere auch, einen schweren Dämpfer. Nun ging es von einer Krise in die nächste: die Energiekosten haben sich verdreifacht und aufgrund der allerorts ausbleibenden Niederschläge musste viel mehr Wasser gepumpt werden als sonst. Er deutet auf ein trockenes Fleckchen Land, auf dem Schilf steht: „vor zwei Jahren ist das Wasser dort bis Mitte Mai gestanden, voriges Jahr und heuer steht es hier nicht einmal im Jänner, das ist natürlich eine Katastrophe“. Selbstverständlich seien die Maßnahmen, die man dann ergreifen muss sehr kostenintensiv, aber „eins zu eins kann ich es auch nicht weitergeben, denn um 40 Euro wird mir keiner mehr ein Filet abkaufen“, so Jungwirth. Zumindest der Schlachtraum mit angeschlossenem Hofladen in Pamhagen wird jetzt mit Photovoltaik betrieben, damit kann er laut eigenen Angaben zumindest etwas an Kosten sparen.

Sein Onlineshop ist unter www.karpfen-shop.at zu finden, sein Hofladen findet sich im Gartenviertel 5, Pamhagen. Die nächste Veranstaltung, bei dem Jungwirths Waren frisch zubereitet erhältlich sind, wird am ersten Mai in „Nati's Boxenstop“ in Frauenkirchen stattfinden.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.