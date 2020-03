BVZ: Gibt es noch Parteienverkehr in der AMS-Geschäftsstelle in Neusiedl am See?

Petra Beidl: Wir haben nur mehr vormittags geöffnet. Wir bitten aber, nur in ganz, ganz dringenden Fällen persönlich vorbeizukommen. Am besten ist es, ein E-Mail zu schreiben oder anzurufen. Wir beantworten mit Sicherheit alle Anfragen, auch wenn es manchmal etwas dauert. Momentan könnten wir rund um die Uhr arbeiten, so viele Anfragen kommen herein. Wir bekommen auch viele aufbauende E-Mails, das gibt Kraft.