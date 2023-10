„Sicher zur Schule“: Warnwesten für Weidens Taferlklassler

„Mit dem Schuleintritt wurden die Kinder am Schulweg zu aktiven und selbständigen Verkehrsteilnehmern, die nun bei jedem Wetter schon sehr zeitig unterwegs sind. Zu Beginn der Herbstzeit werden auch die Sichtverhältnisse schwieriger. Die Warnwesten erhöhen die Sicherheit sowohl am Schulweg als auch in der Freizeit“, sagte Winkler bei ihrem Besuch in der Volksschule in Weiden am See.

Der ARBÖ Burgenland führt jedes Jahr im September die Aktion „Sicher zur Schule“ durch. Alle Taferlklassler im Burgenland bekommen eine orange Kinderwarnweste, die die SchülerInnen auf ihrem Weg zur Schule bei schlechten Sichtverhältnissen für AutofahrerInnen „besser sichtbar“ machen sollen. Über 7.000 Euro investiert der ARBÖ Burgenland in diese Aktion.

„Die alljährliche Warnwesten-Aktion des ARBÖ ist ein wesentlicher Beitrag, um die Sicherheit im Straßenverkehr für unsere Kleinsten zu erhöhen“, erklärte ARBÖ-Landesdirektor Heissenberger. „Die Schülerinnen und Schüler freuen sich über dieses Präsent vom ARBÖ, und erfreulich ist auch, dass die Kinder die Warnwesten nicht nur am Schulweg, sondern auch in der Freizeit – wenn sie spazieren gehen oder mit dem Rad fahren - gerne anziehen. Das macht die jungen Verkehrsteilnehmer sicherer, und Unfälle werden vermieden.“