Neusiedls Mauersegler: Wo Vögel in die Schule fliegen .

An der Außenfassade des Bundesschulzentrums HAK/HAS und Pannoneum Neusiedl am See befand sich ursprünglich die größte Mauerseglerkolonie des Nordburgenlandes. Spechte hatten immer wieder Löcher in die Styroporfassade gehämmert und diese „Höhlen“ wurden in Folge von Mauerseglern zum Brüten verwendet.