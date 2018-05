“Es hat mich schon länger gestört, dass die Website der Gemeinde Bruckneudorf auf .eu endet“, erklärt Grüne-Gemeinderat Gerhard Mölk. Also machte er sich im vergangenen Oktober auf die Suche nach dem Inhaber der Domain bruckneudorf.at und stieß dabei auf einen gewissen Simon Knapp in den USA. Dieser war weder per mail noch per Telefon erreichbar.

Nach etlichen Registrierungsstellen in Deutschland und Österreich landete Mölk schließlich bei nic.at, der offiziellen Vergabestelle für Domains mit den Endungen .at. Er schickte einen eingeschriebenen Brief in die USA, der als unzustellbar retourniert wird. Die Rechtsexperten von nic.at wiederholten das Spiel ihrerseits mit dem gleichen Ergebnis. Nach einer Sperrfrist von zwei Monaten war die Internetadresse wieder frei.

Antrag auf mehr Transparenz eingebracht

Vergangenen Mittwoch, um 8 Uhr 50, holte Mölk die Web-Adresse um 14,90 Euro „wieder heim“. Was nun damit passieren soll, sorgt für Diskussionsstoff: Mölk wäre durchaus bereit, die Adresse der Gemeinde zur Verfügung zu stellen, knüpft aber Bedingungen daran: Schon Ende vergangenen Jahres brachte er im Gemeinderat einen Antrag auf mehr Transparenz und Informationen auf der Gemeinde-Homepage ein.

Sein Vorschlag: „Ich baue eine neue Seite und gebe Gemeindevertretern, Vereinen, Feuerwehr usw. Autorenrechte und jeder kann sich dort präsentieren, Veranstaltungen bewerben, Informationen bereitstellen. Ob das für mehr Transparenz sorgt, ist aber fraglich. Denn neben der Seite bruckneudorf.eu gibt es schon jetzt rund ein Dutzend facebook-Foren zu Bruckneudorf mit höchst unterschiedlichen Informationen.