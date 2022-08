Schlepper-Unfall: Identität der drei toten Flüchtlinge geklärt

Werbung

Bei der verstorbenen Frau handelt es sich um eine türkische Staatsbürgerin, teilte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Burgenland am Montag auf APA-Anfrage mit. Die beiden Männer stammen aus Ägypten und Syrien.

Die Türkin ist laut Staatsanwaltschaft Eisenstadt zwischen 40 und 50 Jahre alt, bei den beiden anderen Opfern handle es sich um "junge Männer". Eine Obduktion hatte zuvor bereits ergeben, dass alle drei an den Folgen des Unfalls gestorben sind.

Der Fahrer des Kastenwagens, in dem sich insgesamt 20 Migranten befanden, hatte versucht, den Kontrollen am Grenzübergang Kittsee zu entkommen, und dabei die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, das sich daraufhin überschlug.

Die drei Todesopfer starben noch an der Unfallstelle, 17 Personen wurden schwer verletzt. Der Schlepper, ein 30-jähriger Russe, wurde festgenommen. Er befindet sich derzeit in Eisenstadt in Untersuchungshaft.

Wir hatten berichtet:

Bei Kittsee Unfall von mutmaßlichem Schlepper-Fahrzeug auf A6 forderte drei Tote

Kittsee Nach Schlepper-Unfall langwierige Ermittlung zu Opfer-Identitäten

A6 bei Kittsee Obduktionen nach tödlichem Schlepperunfall am Dienstag

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.