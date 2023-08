Mutter wollte Trafikant im Bezirk Neusiedl bloßstellen

Ein Vorfall am 1. Februar 2023 brachte die 39-Jährige vor Gericht: Sie soll einen 37-jährigen Trafikanten bedroht haben, nachdem dieser von ihrer 21-jährigen Tochter einen Ausweis verlangt hatte.

Die Tochter sollte für die Mutter eine „Vape“ (E-Zigarette) kaufen. „Da gibt es eine Altersbeschränkung von 18 Jahren und sie konnte keinen Ausweis vorlegen“, hatte der Trafikant am ersten Prozesstag im Juni vor Gericht erklärt.

„I hau dir auf d'Nocht die Scheib'n ein“

Daraufhin betrat die Mutter die Trafik und legte los:„I hau dir auf d'Nocht die Scheib'n ein, du Unnötiger!“, soll sie angekündigt haben.

Der Trafikant weigerte sich daraufhin, der Frau die E-Zigarette zu verkaufen.

Dann habe die Frau die Trafik verlassen. „Sie filmte durch die Glastür und drohte: I hau di jetzt als Kinderfi**** auf Facebook“, schilderte der Trafikant den weiteren Ablauf aus seiner Sicht. Auch soll die Frau gedroht haben, sie werde ihm „vier, fünf Leute schicken, die ihm weiterhelfen würden“.

Vor Gericht dazu befragt, stritt die 39-Jährige bei ihrer Einvernahme im Juni zunächst alles ab und warf im Gegenzug dem Trafikanten vor, dieser habe sie beschimpft und sexuelle Übergriffe an ihrer Mutter und ihren Kindern angedroht.

„Wieso soll ich so etwas sagen? Das habe ich nicht nötig“, widersprach der Trafikant dieser Darstellung.

Drohung auf Aufnahme zu hören

Eine Wende im Prozess fand statt, als die Aufnahme einer in der Trafik installierten Überwachungskamera im Gerichtssaal vorgespielt wurde. Darauf war eindeutig zu hören, wie die 39-Jährige mit dem Einschlagen der Scheiben drohte.

„Sie haben mir nicht ganz die Wahrheit gesagt“, hielt die Richterin daraufhin der Angeklagten vor.

Am zweiten Prozesstag, Dienstag, 8. August, wurde die jüngere Tochter der Angeklagten befragt. Die 15-Jährige schilderte die Situation ähnlich wie ihre Mutter mit einigen Gedächtnislücken zur Situation in der Apotheke.

15-Jährige sagte als Zeugin aus

„Meine Mama sagte, so wie er ausschaut, gehört er als Pädophiler in die Zeitung“, berichtete die Schülerin. „Das mit Facebook“ habe ihre Mutter nicht gesagt. „Sie ist nicht so oft auf Facebook“, erklärte die Tochter.

„Warum ist das so eskaliert?“, fragte Richterin Birgit Falb. „Ich bin der Meinung, dass das ganze Durcheinander unnötig war. Ich fand es nicht schön und fühlte mich persönlich angegriffen“, sagte die Jugendliche.

Nach der Befragung eines 43-jährigen Freundes der Familie, der angab, mit der Angeklagten ein „platonisches“ Verhältnis zu pflegen, und im Wesentlichen die Aussagen der 39-Jährigen bestätigte, bot die Richterin der bislang unbescholtenen Angeklagten ein weiteres Mal eine milde Erledigung des Strafverfahrens an: Im Falle einer Verantwortungsübernahme für die angeklagten Drohungen sei eine Diversion ohne Eintragung ins Strafregister möglich.

Angeklage bestritt Drohungen bis zum Schluss

Doch die Angeklagte blieb dabei: „Ich habe nie gesagt, ich schicke ihm Leute, und nie gesagt, dass ich etwas auf Facebook gebe.“

„Sie gestand die erste Drohung erst zu, als sie mit der Videoaufnahme überführt wurde“, hielt die Staatsanwältin der Angeklagten vor. Sie glaube dem Trafikanten: „Es war wohl Ihre Absicht, ihn als Pädophilen darzustellen“, stellte die Staatsanwältin fest.

Urteil: Zwei Monate auf Bewährung

Die 39-Jährige wurde wegen der Drohungen schuldig gesprochen und zu zwei Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. „Sie haben auf mich nicht glaubwürdig gewirkt“, erklärte die Richterin der Angeklagten das Urteil. Sie gehe davon aus, dass die Angaben des Trafikanten zu den Äußerungen der Frau der Wahrheit entsprechen.

Der Trafikant sei glaubwürdig, zumal er seine Wahrnehmungen unmittelbar nach dem Vorfall bei der Polizei zu Protokoll gegeben habe. Allerdings habe auch der Trafikant Anteil daran, dass sich die Situation aufgeschaukelt hatte. Die Aussage „Kauf dir den Sch*** woanders“, die er selbst zugegeben hatte, sei nicht der Ton, in dem man mit Kunden spreche, rügte die Richterin.

Die Angeklagte kündigte eine Berufung gegen das Urteil an. Sie werde einen Anwalt beiziehen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.