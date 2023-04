Neuer Diskonter in Kittsee vergibt 20 Jobs

Werbung

Insgesamt verfügt das Familienunternehmen damit bereits über fünf Standorte in Österreich – weitere in Planung. Für den neuen Standort in Kittsee werden aktuell noch über 20 Mitarbeiter aus der Region für den Markt mit Fokus Heim und Garten gesucht.

Das Familienunternehmen aus Deutschland wirbt mit „qualitativ hochwertigen Produkte zum absoluten Dauertiefpreis“ und gibt an im Schnitt um 40 Prozent günstiger zu sein als der herkömmliche Handel. Thomas Philipps bietet eine Produktpalette rund um Food- oder Non-Food-Artikel, Haushaltswaren, Inneneinrichtung und Dekoartikel, Bekleidung, Spielwaren, Gartenmöbel und -zubehör, Campingausrüstung, Elektrogeräte und vieles mehr an. Ein großer Fokus liegt auf den Bereichen Heim und Gartenbedarf.

Neue Mitarbeitende für das Kittsee-Team gefragt

. Jeder Markt wird von einer selbstständigen Marktleitung geführt. Nach eigenen Angeben werden besonders weibliche Führungskräfte speziell gefördert. Für den Standort Kittsee ist Thomas Philipps noch auf der Suche nach weiteren 20 engagiertem Mitarbeitenden aus der Region für die serviceorientierte Betreuung und kompetente Steuerung des Warenmanagements.

Größter Diskonter in der Region

Mit der großen Diskonterfläche von 2000 Quadratmetern im Fachmarkt „K2 Kittsee Quality Shopping Center“ möchte Thomas Philipps überzeugen. Der besonders verkehrsgünstig gelegene Fachmarkt zeichne sich durch ein attraktives Einzugsgebiet für zahlreiche Gemeinden rund um das Dreiländereck aus. In Österreich profitieren vor allem Kundinnen und Kunden aus Hainburg, Wolfsthal, Parndorf, Neusiedl von der Marktneueröffnung, aber auch eine starke Kundenfrequenz aus Bratislava in der Slowakei und aus den ungarischen Grenzregionen Mosonmagyarovar und Rajak sei zu erwarten, heißt es in einer Aussendung.

„Wir freuen uns mit unserem neuen Thomas Philipps Markt in Kittsee an einer wichtigen geographischen Schnittstelle zahlreichen Kundinnen und Kunden aus Österreich, der Slowakei und Ungarn ein neues Einkaufserlebnis bieten zu dürfen. Besonders stolz sind wir auf unsere im K2 Kittsee Quality Shopping Center bisher größte Fläche eines Diskonters. Hier können wir unser breites Angebot mit unserem Fokus auf Gartenprodukten optimal präsentieren und sind gespannt, wie es bei unserer anspruchsvollen Kundschaft ankommt“, sagt Martin Gaber, Geschäftsführer von Thomas Philipps Österreich.

