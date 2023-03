Halbturner überraschte Einbrecher, Täter flüchtete nach Ungarn

Werbung

Laut Landespolizeidirektion Burgenland gelangte ein unbekannter Täter Freitagfrüh über ein unversperrtes Stadeltor auf das Grundstück und weiter über den Hintereingang in ein Wohnhaus. Der Hausbesitzer war zu diesem Zeitpunkt mit seiner 85-jährigen Mutter bei einem Arzt. Im Haus hielt sich allerdings die Schwiegertochter auf, die den Eindringling im ersten Stock nicht bemerkte. Sie befand sich im Homeoffice und telefonierte mit angelegtem Kopfhörer. In der Zwischenzeit stahl der Einbrecher im Erdgeschoss diversen Goldschmuck aus einer Schmuckschatulle im Schlafzimmer.

Hausbesitzer hielt Einbrecher fest

Als der Täter das Haus verlassen wollte, kehrte der Hausbesitzer mit seiner Mutter zurück und konnte den unbekannten Mann ansprechen. Dieser versuchte vorerst über ein weiteres, versperrtes Tor zu flüchten. Da ihm dies nicht gelang lief er zurück Richtung Haus, wobei er kurzfristig vom Besitzer festgehalten werden konnte. Der unbekannte Täter riss sich los, warf den in eine Jacke gewickelten Schmuck zu Boden und flüchtete ohne Diebesgut wieder durch die Hintertüre in das Haus. Anschließend gelang er über ein Zimmerfenster ins Freie und konnte unerkannt flüchten.

Nach ersten Erhebungen von den Beamten der Polizeiinspektion Halbturn konnte ermittelt werden, dass der Täter bereits in Mattersburg in Erscheinung trat und eine Fahndung nach dem Fluchtfahrzeug wurde veranlasst.

Anhalteversuch am Grenzübergang St. Margarethen scheiterte

Gegen 10:30 Uhr konnte das Täterfahrzeug, ein schwarzer VW Passat mit ungarischem Kennzeichen, erstmals im Gemeindegebiet von Donnerskirchen wahrgenommen werden. Eine knappe Stunde später scheiterte ein Anhalteversuch durch eine Polizeistreife am Grenzübergang von St. Margarethen. Der Lenker ignorierte die Haltezeichen, gab Gas und flüchtete mit weit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Sopron. Bei einem Kreuzungsbereich rutschte das Fahrzeug mit blockierten Reifen über die querende Fahrbahn, konnte aber wieder rasch zurücksetzen und weiterfahren. Durch einen waghalsigen Überholvorgang vor dem Ortsgebiet von Fertörakos konnte sich der Täter in unbekannte Richtung absetzen. Die Polizeibeamten in Ungarn übernahmen die weitere Amtshandlung.

