Mode, Eis und Snacks: „The Beach House“ eröffnet in Neusiedl am See

Wer in den vergangenen Tagen die Seepromenade im Neusiedler Strandbad entlang spaziert ist, der hat es bestimmt schon bemerkt: Ein kleiner, aber feiner Shop hat dort seit knapp zwei Wochen seine Pforten geöffnet. Betrieben wird das sogenannte „Beach House“ von Gaby Singh.

Auch kleines Frühstück soll es künftig geben

Singh ist in der Region vor allem für ihre lässige Mode und Souvenirs bekannt, die ihr selbst designtes Neusiedler See Logo tragen. Ihre Produkte werden in rund 20 Partnerbetrieben vom Nord- bis zum Südburgenland vertrieben, einen eigenen Shop hatte sie bis dato aber nicht.

Im Neusiedler Strandbad feiert sie nun also Premiere. Zum zweiten Mal. Denn 2017 durfte sie ihre Produkte hier erstmals öffentlich präsentieren – nämlich im Rahmen des ersten Surf Openings in der Stadtgemeinde.

Im neuen „Beach House“ werden aber nicht nur die Produkte ihres bekannten „Neusiedler See“-Stores, wie T-Shirts, Hoodies, Kappen oder Pölster, zum Kauf angeboten. Kaffee, Eis vom San Marco, Getränke aus der Region, der „Beach House“-Toast und eine kalte Platte mit regionalen Produkten stehen auf der Speisekarte. Künftig soll es auch ein kleines Frühstück geben.

Vorerst öffnet der Shop täglich von 10 bis 18 Uhr. Die Öffnungszeiten sollen aber erweitert werden, sobald das Wetter sommerlichere Temperaturen zu bieten hat.

