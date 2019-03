FF säuberte, Storch setzte sich ins gemachte Nest .

Der Storch ist da. Am Montag hat Meister Adebar sein Nest am Dach der Apotheke in Neusiedl am See bezogen. Just nachdem es von der Feuerwehr gereinigt worden ist. Die Säuberung hat er vom gegenüberliegenden Dach des Rathauses ganz genau mitverfolgt...