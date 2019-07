Eine hochkarätige chinesische Wirtschaftsdelegation unter der Führung des Parteisekretärs Banghe Dai war vergangene Woche in Andau zu Gast. Die Delegation wurde vom Landtagsabgeordneten Markus Ulram und der Andauer Winzerschaft in Empfang genommen.

Ziel des Besuches war eine Verstärkung der wirtschaftlichen Beziehungen und der Ausbau des Exportes landwirtschaftlicher Produkte. Hier stand vor allem der burgenländische Wein im Vordergrund, der in China bereits einige Bekanntheit genießt.

Die Delegation aus Qingtian, der „Weinhandelshauptstadt“ Chinas in der Provinz Zhejiang, nutzte den Aufenthalt, um sich vor Ort einen Einblick in die Qualitätsproduktion der Andauer Winzer zu machen. Im Rahmen des Besuchs wurde auch das Weingut „Zantho“ besucht, welches schon seit mehreren Jahren erfolgreich am chinesischen Markt arbeitet. Bei einem Besuch der Kellerei wurde die hohe Qualität der Weine gelobt und das Potenzial der Zusammenarbeit für eine künftige verstärkte Kooperation geprüft.

Wein als Exportschlager

Mit Erfolg: In Wien wurden schließlich Rahmenverträge für die Ausweitung der wirtschaftlichen Kooperation mit der burgenländischen Winzerschaft unterzeichnet.

„Zantho“ exportiert bereits rund 60 Prozent seiner Weine in 35 Länder weltweit – von New York bis Tokio ist der Wein mit der Eidechse auf der Etikette erhältlich. Heuer wurden bereits zwei Containerlieferungen nach China exportiert und im Mai wurde der erste „Zantho“-Shop in Ningbo, China, eröffnet.

Geplant ist eine verstärkte Zusammenarbeit mit dem stark wachsenden chinesischen Markt und eine kontinuierliche Ausweitung der Exportaktivitäten. Rot- und Süßweine aus dem Seewinkel sind mittlerweile in chinesischen Weinfachkreisen ein geschätztes Getränk und werden für ihre hohe Qualität gelobt.