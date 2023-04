Aus dem Gemeinderat Schuldenberg in Neusiedl am See seit Konsolidierung 2015 halbiert

D as Finanzjahr 2022 konnte in Neusiedl am See positiv abgeschlossen werden, 2023 wird finanziell herausfordernd.