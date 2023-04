Surf Opening in Neusiedl: Stadt verlängert Vertrag

Werbung

An zwei Wochenenden (Ende April und Anfang Mai) wird in der Region die Saison mit einem großen See Opening eröffnet. Zum zweiten Mal nach 2022 gibt es Events gleich in mehreren Seegemeinden. Der „Headliner“ – wie es in der Festival-Sprache heißt - ist aber sicherlich das Surf Opening in Neusiedl am See. Und Ja – es kann gesurft werden. Event Manager Georg Kloibhofer nimmt die Antwort auf die leidige Frage nach dem niedrigen Wasserstand des Neusiedler Sees in einem Instagram-Posting vorweg. Immerhin geht ihm das Wasser bis zur Hüfte, wie im Bild zu sehen ist: „Und das reicht, um surfen zu können“, erklärt er auf BVZ-Nachfrage. „Die Finnen (Anm.: Teil am Brett für die Richtungsstabilität) der Freestyle-Bretter haben nur einen Tiefgang von zehn Zentimetern.“

Event Manager Georg Kloibhofer zeigt sich trotz niedrigen Wasserstands am Neusiedler See zuversichtlich, dass von 28. April bis 7. Mai in Neusiedl am See eine gelungene Veranstaltung über die Bühne gehen wird. Foto: Instagram, Fabio Edler

Das Sportprogramm am Wasser bleibt laut Kloibhofer das gleiche wie in den Vorjahren. Dieses Jahr wird man allerdings nicht nur auf viel Wind hoffen, sondern auch auf Wind aus der richtigen Richtung, denn Nordwest-Wind treibt das Wasser aus Neusiedls Hafenbecken weg. „Dann müssen wir eben weiter draußen surfen“, sagt Kloibhofer pragmatisch.

Den Besuchern wird jedenfalls einiges geboten. Nach zwei Jahren Corona-Sparflamme wird heuer wieder zwei Wochenenden gechillt, gefeiert und der Frühling willkommen geheißen. Die Veranstalter haben ein breites Programm für Schulklassen, Familien und Sportbegeisterte auf die Beine gestellt. Samt Riesenrad, Shopping- und Genussmeile, Bewegungsstationen und Familienfest. Darüber hinaus kommen auch Musikliebhaber auf ihre Rechnung: Das Seaside-Festival bietet über 50 Musik-Live-Acts: Als Highlight tritt Lemo auf der Seebühne auf.

Partys dürfen beim Surf Opening klarerweise auch nicht fehlen, obwohl diese seit dem Ortswechsel von Podersdorf nach Neusiedl am See 2017 nicht mehr so im Vordergrund stehen. Drei Partyfloors gibt es dieses Jahr aber trotzdem wieder – und diese werden von 21 Uhr bis 5 Uhr geöffnet haben.

Es gibt sehr unterschiedliche Prognosen, wie es mit dem See weitergeht, aber wir sind nicht auf das Surfen fixiert Georg Kloibhofer, Event Manager

Trotz der dramatischen Wasserproblematik stehen Stadtgemeinde und Veranstalter fest zum Event. Bei der vergangenen Gemeinderatssitzung haben Neusiedls Gemeinderäte mit einem einstimmigen Beschluss den Vertrag mit dem Veranstalter bis 2025 verlängert.

Ob dann noch gesurft wird, wird sich weisen: „Es gibt sehr unterschiedliche Prognosen, wie es mit dem See weitergeht, aber wir sind nicht auf das Surfen fixiert“, betont Kloibhofer. Im Fall der Fälle werde man eine andere Trend-Sportart in den Mittelpunkt eines Summer Openings stellen.

