In der Zeit von Mittwochmittag bis Donnerstagfrüh drangen unbekannte Täter in eine versperrte Garage in Bruckneudorf ein und stahlen daraus zwei Rennräder. Der oder die Täter gelangten durch aufbohren des Zylinderschlosses in die Garage. Bei den Rädern handelt es sich um ein weiß goldenes Rennrad Marke Fuji D6 und ein Karbonrad ebenfalls Marke Fuji.

Durch den Diebstahl entstand ein Schaden im hohen vierstelligen Eurobereich. Am Tatort konnten durch Beamte der Tatortgruppe Schuhabdruck- und DNA Spuren gesichert werden.