Ausgedient Tennishalle in Neusiedl: Die letzten Bälle gehen über das Netz

Lesezeit: 3 Min Birgit Böhm-Ritter

OSG-Kooperation mit Tennisverein. Bürgermeisterin Elisabeth Böhm und UTC Obmann Torsten Aumüller bedankten sich bei OSG Vorstand Alfred Kollar für die gute Partnerschaft über vier Jahre. Foto: Birgit Böhm-Ritter

D ie letzten Tennistrainings und Matches in der alten Neusiedler Tennishalle stehen in den kommenden Wochen an. Läuft alles planmäßig, so soll die Halle im Herbst abgerissen werden. Für den UTC Neusiedl am See ist die Hallensaison allerdings seit Ende April abgeschlossen. Verein und Stadtgemeinde bedankten sich aus diesem Anlass bei der Eigentümerin OSG für die gute Kooperation in den vergangenen vier Jahren.