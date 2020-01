Im Tierschutzhaus Sonnenhof in Eisenstadt verlieh Natur- und Tierschutzlandesrätin Astrid Eisenkopf vergangene Woche den Burgenländischen Tierschutzpreis.

Preisträgerin in der Kategorie „Haustiere – Privatperson“ ist Gabriele Schwarz aus Gols. Seit vielen Jahren kümmert sie sich um Streunerkatzen und setzt sich für deren Kastration ein, stellt selbst die Fallen auf und übernimmt den Transport zum Tierarzt und wieder zurück – und das nicht nur in ihrer Heimatgemeinde Gols, sondern auch in den umliegenden Gemeinden im Bezirk Neusiedl/See.

Im Laufe der Jahre hat sie sich großes Wissen angeeignet und steht Gemeinden mit Rat und Tat zu Seite, wenn es um das Einrichten betreuter Futterstellen für Streunerkatzen sowie um das rechtzeitige Erkennen von Krankheiten und die rasche Kastration von Neuzugängen geht.

Für den Tierschutz sensibilisieren

Den Tierschutz in den Blickpunkt zu rücken und bisher nicht für den Tierschutz interessierte Menschen für dieses Thema zu sensibilisieren sind die Ziele des Burgenländischen Tierschutzpreises. „Vor allem wollen wir mit dem Tierschutzpreis Menschen, die sich für den Tierschutz engagieren, danke sagen und ihre besonderen Leistungen sichtbar machen“, so Eisenkopf. Der Tierschutzpreis ist mit jeweils 1.000 Euro für jede Kategorie dotiert.