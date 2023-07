Illmitzer Hans Tschida: Sweet Wine Maker of the Year - die Neunte (!)

Von außen betrachtet mag es wie Routine für den Illmitzer Süßweinwinzer Hans Tschida wirken, wenn er den Flieger nach London besteigt, um die renommierte Trophäe entgegenzunehmen. Mitnichten. „Es ist immer wieder aufs Neue aufregend. Wir gehen ja auch beim Weinmachen jedes Jahr neu an den Jahrgang heran und legen uns ins Zeug. Deshalb ist jede einzelne Auszeichnung eine große Freude und der Sweet Winemaker ein echtes Highlight, auch noch beim neunten Mal“, so der strahlende beste Süßweinmacher der Welt.

Preisverleihung in London

Um „Sweet Winemaker of the Year“ zu werden, bedarf es einer respektablen Anzahl an Medaillen. Heuer gab es fünfmal Gold und achtmal Silber für Hans Tschidas herausragende Süßweine sowie die „Austrian Sweet Chardonnay Trophy” für die Chardonnay Beerenauslese 2021. Die Preisverleihung fand am 4. Juli im Rahmen des IWC-Galaabends im „The Hurlingham Club“ in London statt.

Hans ist ein Winzer von Weltklasse Tim Atkin, Co-Chairman der International Wine Challenge (IWC)

An niemanden sonst weltweit wurde der „Sweet Winemaker of the Year“ so oft vergeben wie an Hans Tschida. „Beständigkeit wird in der Weinwelt oft unterschätzt. Diese Auszeichnung bereits zum neunten Mal zu erhalten und dabei Süßweine von so beeindruckender Qualität zu produzieren, ist eine bemerkenswerte Leistung. Hans ist ein Winzer von Weltklasse, der seine Auszeichnungen verdient hat", huldigte Tim Atkin MW, Co-Chairman der IWC, den Preisträger aus dem burgenländischen Weinbaugebiet Neusiedlersee.

Best in Show auch beim Decanter

97 von 100 Punkten und die Medaille „Best in Show“ wurden kürzlich Tschidas Schilfwein Muskat Ottonel 2021 bei den Decanter World Wine Awards zuteil. Das britische Magazin Decanter, für das internationale Größen wie Michael Broadbent, Jancis Robinson und Steven Spurrier schreiben, vergibt die World Wine Awards jährlich. Es erscheint monatlich in 90 Ländern weltweit und gilt als eines der international führenden Weinmedien.

Über die International Wine Challenge (IWC)

Es wurden heuer von den über 300 IWC Jurymitgliedern bestehend aus Masters of Wine, internationalen Weinproduzenten, Weinhändlern und Fachjournalisten Weine aus fünfzig Ländern verkostet. Sechs Co-Chairmen standen der Jury vor: Tim Atkin MW, Sam Caporn MW, Oz Clarke, Dr. Jamie Goode, Peter McCombie MW und Helen McGinn. internationalwinechallenge.com

Über das Weingut Angerhof Tschida

Hans Tschida bewirtschaftet gemeinsam mit seiner Familie vierzig Hektar Rebfläche im burgenländischen Seewinkel. Der Neusiedlersee mit seinem speziellen Mikroklima, seinen mineralischen Salz- und Sandböden, leichtem Schotter und dunkler Schwarzerde prägt die Muskat Ottonels, Chardonnays, Welschrieslinge, Gelben Muskateller, Grünen Veltliner, Sämlinge und Rotweine des Weinguts in Familienhand. Sie zeichnen sich durch einzigartige ausgewogene Stilistik und Sortentypizität aus. „Süßwein in Perfektion“ lautet das Motto des Hauses.