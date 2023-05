Farbenfrohes Kulturfest in Winden am See .

Gestern Nachmittag fand in Winden am See das Kulturfest statt. Die Ausstellungseröffnung wurde mit Musik der „Ton-Tauben“ und dem Bläserensemble Musikverein Winden am See im Gmuastadl zelebriert. Diakon Friedrich Bohnenstingl segnete die Werke sowie die Anwesenden.