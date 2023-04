Demonstration: Jois setzt mit „Rettet unseren See“ ein Zeichen

Was passiert nun mit dem von der Austrocknung gefährdeten Neusiedler See? Eine direkt betroffene Gemeinde wird ungeduldig. Jois möchte dem wichtigen Thema verstärkt Aufmerksamkeit zukommen lassen. Dafür hängt zum einen ein Transparent bei der Joiser Ortseinfahrt mit der Aufschrift „Unser See: Sehen wir nur zu?“. Zum anderen wurde vonseiten der Gemeinde durch Bürgermeister Hannes Steurer eine Demonstration bei der Bezirkshauptmannschaft angemeldet. Diese soll am Vormittag des 9. Mai stattfinden. Verhandlungen bezüglich Umleitungen stehen noch an, mit Absperrungen beim Kreisverkehr sowie am Ortsende Richtung Winden am See s zu rechnen.

Mehr als ein Wirtschaftsfaktor: Die Gesundheitsproblematik

Die Nachteile für die hier lebende Bevölkerung gehen nämlich über den wirtschaftlichen Faktoren hinaus. Bürgermeister Steurer fasst die Beweggründe der Gemeinde zusammen: „Unsere Lebensqualität und Gesundheit wird darunter leiden und deshalb wollen wir aufrütteln.“ Wenn der Bodenschlamm des Sees vertrocknet, wird dieser als Feinstaub vom Wind verteilt. Somit erhöht sich Feinstaubbelastung für die ganze Region. Diese begünstigt Tumorerkrankungen, chronische Herz-Kreislauf-Erkrankungen und belastet die Schleimhäute.

Das für den Tourismus wichtige Osterwochenende dürfte nicht sonderlich von den erschreckenden Bildern eines immer niedrigeren Wasserstandes beeinflusst sein. Der Burgenland Tourismus erklärte der Austria Presse Agentur, dass die Auslastung für Tourismus-Betriebe mit Fokus auf Wein- und Thermenurlaube gut sei (die BVZ berichtete). Ob dies aber langfristig so bleibt, ist schwer zu sagen. Ein schwindender See ist und bleibt eine nachhaltig negative Entwicklung für die Region auf mehreren Ebenen.

