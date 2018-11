Der Standort der Raiffeisenkasse in der Bezirkshauptstadt wird rundum erneuert. Um während der Bauarbeiten trotzdem ungestört den Bankgeschäften nachgehen zu können, zieht die Filiale für diese Zeit in ein Ausweichquartier.

Sanierung. Die Bankstelle der Raiffeisenbank in Neusiedl am See wird bis 2020 umfassend erneuert. Darüber hinaus wird sie barrierefrei. | Saskia Jahn

In den vergangenen Tagen wurde in der Filiale noch gepackt, der große Übersiedlungstag ist für heute, Mittwoch, angesetzt. Dann steht der Umzug in die Obere Hauptstraße 47-49 auf dem Programm.

„Die Kunden sind informiert worden, dass am 21. November die Bankstelle wegen Übersiedlungsarbeiten geschlossen bleibt“, lässt Gertraud Frank, Sprecherin der Raiffeisenlandesbank Burgenland, auf Anfrage wissen. Schon ab Donnerstag werde allerdings im Ausweichlokal der gewohnte Bankbetrieb vollumfänglich wieder aufgenommen.

Das seit einem Jahr leer stehende Geschäftslokal in der Oberen Hauptstraße ist für eine Bankstelle sozusagen prädestiniert, war doch jahrelang die Bank Austria an dieser Adresse zu finden. Vor einem Jahr zog diese im Rahmen ihrer Fusion mit der Brucker und Golser Filiale zu einem neuen „Beratungszentrum“ in den Pannonia Shopping Park.

Für die Raiffeisenbank heißt es nun, ihren eigentlichen Standort in der Unteren Hauptstraße zu modernisieren. Es bedürfe einer umfassenden Sanierung aller Räumlichkeiten:

„Nach dem Umbau wollen wir unseren Kunden professionelles Bankgeschäft in einem modernen Ambiente bieten. Neben der Erneuerung des SB- und Schalterbereiches planen wir die Errichtung diskreter Beratungszonen sowie eines modernen Finanzierungs-Centers. Die Vergrößerung des Parkplatzes und der barrierefreie Zugang sind weitere Vorteile für unsere Kunden“, sagt Frank.