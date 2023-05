Weingut Keringer holt den 13. Titel bei der Berliner Weintrophy

Die Berliner Wein Trophy ist die weltweit bedeutendste und größte internationale Weinverkostung unter der Schirmherrschaft der OIV (International Organisation of Vine and Wine), sowie der UIOE (International Union of Oenologists) geworden und lässt jährlich namhafte Juroren aus aller Welt zusammenkommen. Allein im aktuellen Jahr waren dabei 400 internationale Juroren tätig, um aus etwa 14.500 Weinen aus 40 Ländern die Besten der Besten zu küren.

Das Weingut Keringer holte gleich 12 Goldmedaillen und wurde in Berlin mit dem Titel: Bester Produzent Österreichs“ ausgezeichnet. Das zeigt, dass ihre Weine nicht nur national, sondern auch international hervorragend abschneiden. Es ist bemerkenswert, dass sie diese Auszeichnung bereits zum 13. Mal in Folge erhalten haben, was beweist, dass die Keringers kontinuierlich an der Qualität ihrer Weine arbeiten und sich stets weiter verbessern.

Besonders hervorzuheben sind dabei die Sorten Rathay sowie die MASSIV® Red und 100-Days-Weinlinie, bei denen die Trauben für eine mindestens 100-tägige Mazerationszeit mitsamt Schale und Kernen im Fermentationstank verbleiben. Auch die Reifung im kleinen Eichenfass ist ein wichtiger Bestandteil der Vinifikation. Das Ergebnis sind ausdrucksstarke und kräftige Rotweine mit feiner Frucht und perfekt eingebundenem Tannin.

