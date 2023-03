Zum fünften Mal: Fünf Sterne für den Neusiedler See Radweg

Werbung

Für die Qualitätsroute gibt es strenge Kriterien: nationaler Rang, Befahrbarkeit, Oberfläche, Wegweisung, Routenführung, Kfz-Verkehrsbelastung, touristische Infrastruktur, Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und Marketing. Um die 5 Sterne zu halten und damit der Radweg im Top-Zustand bleibt, wird jedes Jahr eine Kontrollbefahrung durchgeführt.

Radscouts testen regelmäßig und melden Mängel

Zusätzlich sind seit dem Jahr 2022 mehrere Radscouts in der Region Neusiedler See unterwegs, die die Radwege in ihrer Freizeit regelmäßig abfahren und etwaige Mängel an den Tourismusverband weiterleiten. Diese Zusammenarbeit zwischen Tourismusverband, den Gemeinden sowie der engagierten Bevölkerung ist essenziell, um die Top-Qualität der Radwege in der Region sicherzustellen.

"Die 5-Sterne-Zertifizierung des ADFC freut mich besonders. Wir arbeiten das ganze Jahr über intensiv an der Qualität unserer Radwege, um sowohl den Einheimischen als auch unseren Gästen den bestmöglichen Radgenuss zu ermöglichen. Es ist schön zu sehen, dass diese Arbeit durch die ADFC-Auszeichnung belohnt wird", sagt die Radbeauftragte Angela Göschl.

"Unsere Region kann wirklich stolz darauf sein, einen von nur vier höchstprämierten Radwegen im deutschsprachigen Raum aufweisen zu können", so Patrik Hierner, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Nordburgenland. Der Neusiedler See Radweg bleibe auch weiterhin Aushängeschild für das auch im internationalen Vergleich hervorragend ausgebaute Radwegenetz im Nordburgenland.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.