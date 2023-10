Knoten Bruckneudorf: Schlepper landet auf der Flucht im Straßengraben

Bei der A6 versuchten die Beamten das Fahrzeug zu stoppen, dabei wurde ein Einsatzfahrzeug gestreift und beschädigt. Beim Autobahnknoten Bruckneudorf (in Fahrtrichtung Ungarn) kam das Fahrzeug, das mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, schließlich in einer Kurve rechts von der Straße ab und landete im Gebüsch.

Im Auto saßen laut Polizeidirektion Burgenland insgesamt zehn türkische Staatsbürger (vier Männer, eine Frau und fünf Kinder), die der Lenker auf illegale Weise in das Bundesgebiet bringen wollte. Der 20-Jährige wurde vor Ort festgenommen. Durch den Verkehrsunfall wurden drei geschleppte Personen (ein Mann, eine Frau und ein Kind) leicht verletzt. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurden sie zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Eisenstadt gebracht.

Weiterer Vorfall in Nickelsdorf: 28 Männer im Kühlwagen

Bereits am vergangenen Wochenende hielten Polizeikräfte bei der Grenzkontrolle in Nickelsdorf einen Kühlkastenwagen mit ungarischem Kennzeichen an. Der georgische Lenker wollte weiterfahren, das konnte von den Polizeibeamten allerdings verhindert werden. Der 32-jährige Schlepper hatte insgesamt 28 männliche Personen (drei türkische, zwölf syrische, neun irakische, drei ägyptische und ein marokkanischer Staatsbürger) ohne gültige Ausweisdokumente im Fahrzeug. Er wurde festgenommen.