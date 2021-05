Endlich klettern die Temperaturen nach oben. Die Lust aufs Baden wird bei vielen immer größer. Der Strand in Podersdorf am westlichsten Steppensee Europas, dem Neusiedler See, lädt zum Verweilen ein. Hier wird Unterhaltung für die Kleinen sowie Stimmung, Spaß und Urlaubslaune für die großen Besucher geboten. Egal ob hart am Wind bei den diversen Wassersportarten, familiär beim Radeln, Tretboot-Fahren, Sonne Tanken oder Planschen. Eine neue Attraktion lässt in dieser Saison vor allem die Herzen der jüngsten Besucher höher schlagen. Auf 18.000 Quadratmetern entstand im Strandbad eine Familienerlebniswelt, die als solche einzigartig in Österreich ist.

Innovative Spielgeräte werden vor der atemberaubenden Kulisse des Neusiedlersees nicht nur Kinderaugen strahlen lassen, sondern auch den Eltern wunderschöne Stunden und Tage in Podersdorf bescheren.

Der sensible Umgang mit der Natur und den Themen, welche die Region zu bieten hat, stand bei der Planung von „PodoPlay“ immer im Vordergrund. Das spiegelt sich in der Wahl der Materialien und Farben, sowie der Umsetzung der Geräte deutlich wider.