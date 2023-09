Jois: Der Bär war los im Winzerhof Kiss

Heuer war die Familie Kiss aus Jois vom gleichnamigen Weingut die auserwählte. Ihr „Barrique des Beurse“: ein Rotweincuvee, in dem sich zu gleichen Teile Blaufränkisch, Merlot, Zweigelt und Cabernet Sauvignon harmonisch vereinen (wir berichteten). Feinste Aromen von Waldbeeren, Nougat, Gewürznelken, Cassis, Vanille und Orangenzesten zaubern einem ein Lächeln ins Gesicht – eine himmlische Kreation mit leicht rauchigen Noten, salzigem Nachhall und animierender Fruchtsüße.

18 Monate durfte sich der rubinrote Wein Zeit nehmen, im Eichenfass zu reifen. Eine limitierte Ausgabe von 2400 Stück wird in diesem Jahr angeboten, die in einer Einheit von sechs, einzeln durchnummerierten Flaschen in Kisten ruhen. Die Etiketten? Eine künstlerische Interpretation in Braun gehalten - mit dem Bär für eine (in diesem Jahr leider) fallende Börse und einem dezenten Diagramm mit der Entwicklung des ATX.

Segnung und Feier eines speziellen Tropfens Winzerkunst

Der Handel ist außerbörslich. Um das begehrte Tröpfchen zu erhalten, muss man einen Zeichnungsschein ausfüllen. Meist ist die Nachfrage aber so groß, dass nicht alle Anwärter bedient werden können und ihnen als Trost nur bleibt auf die nächstjährige Kreation zu hoffen. Vielleicht ziert da wieder der Stier statt dem Bären das Etikett - das Zeichen für eine steigende Börse.

Bezaubernd und opulent war der Rahmen, der den geladenen und zahlreich erschienenen Gästen – es waren stolze 240 – am Abend des 7. Septembers im Weingut Kiss in Jois geboten wurde. Der Höhepunkt war die traditionelle Segnung des Börsenweines durch Dompfarrer Toni Faber. Unterhaltsame Ansprachen vom Hausherren Ronald Kiss, dessen Sohn Michael und von Johann Wanovits, dem Organisator des „Barrique de Beurse“, erheiterten das Publikum, das anschließend den „Barrique de Beurse“ selbst zelebrieren durfte – auf Wunsch begleitet von einem köstlichen „Blunzengröstl“ oder diesem in nichts nachstehenden Fleischlaibchen. Ein wunderschöner, stimmiger, gelungener Abend, bei dem alles gepasst hat!