Saisonale Pflege für Bruckneudorfer Vogelrevier

Das rund 30 Hektar große Areal besteht insgesamt aus vier Absetzbecken der ehemaligen Zuckerfabrik. Mit Anfang März werden umfangreiche Arbeiten durchgeführt, um für die Wasservögel ideale Brut- u. Nahrungsmöglichkeiten, sowie zahlreichen Vogelzügen einen optimalen Rastplatz zu bieten.

In den letzten Jahren konnten daher immer wieder besondere Beobachtungen gemacht werden, wie z.B. Blaukehlchen, Rötelschwalbe, Tüpfelsumpfhuhn und Rallenreiher. Mittlerweile gilt das Naturschutzgebiet bei Ornithologen als „besonders sehenswert“ und ist weit über die Grenzen hinweg bekannt. Der engagierte Gemeindevorstand Bernhard Schütz (SPÖ) dazu: „Ich möchte alle Besucher des Gebietes entlang des Hochwasserschutzdammes bitten, unnötige Störungen und Lärm zu vermeiden, das Schutzgebiet nicht zu durchqueren, sowie die Hunde an die Leine zu nehmen, denn mit Anfang März beginnt die Brutzeit und wir sollten uns daher alle etwas rücksichtsvoller in der Natur bewegen, denn wir sind dort nur Gäste.“

