Schloss Kittsee: Von einer Kulisse zum Gemeindezentrum

Vollbild

FB

Für das Gemeindeamt werden rund 350 Quadratmeter renoviert und modernisiert. Im Bild: der künftige repräsentative Eingangsbereich des Kittseer Gemeindeamtes. Neu und alt in perfekter Harmonie. Schmuckstücke, wie dieser bereits bestehende Kamin, werden in die moderne Umgebung integriert. Im Ostflügel, unmittelbar vor den Gastro-Räumlichkeiten, wird ein Aufzug installiert, um auch Barrierefreiheit bieten zu können. Dieser wird von außen und von innen zu betreten sein. Alle Leitungen (EDV, Strom etc.) werden im Boden verlegt. „Immer zu den jeweiligen Arbeitsplätzen, dort werden dann Bodensteckdosen zur Verfügung stehen“, erklärt Hornek. Alle Arbeitsschritte erfolgen in enger Absprache mit dem Bundesdenkmalamt.

1 /4