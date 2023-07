Winden am See: ÖVP und GRÜNE wollen Sozialgrundstücke

Unser Bezirk wächst seit Jahren. Und zwar stark. Bausperren sind deshalb keine Seltenheit, damit die Expansion von Gemeinden in deren Kontrolle verbleiben. Auch Winden entschloss sich vor knapp zwei Jahren diese Maßnahme. Wenn gebaut wird, dann muss das Vorhaben durch den Gemeinderat beschlossen werden. So auch der Einreichplan für sechs Häuser auf einem 1.800 Quadratmeter großen Grundstück, welches für erhitzte Gemüter im Windener Gemeinderat sorgte.

Ein viel umstrittenes Stück Land

2019 kam es wegen diesem das erste Mal zu einer Abstimmung über besagte Immobilie. Damals fasste man den Grundsatzbeschluss die große Grünfläche im Sinne des Fremdenverkehrs umzuwidmen. 2020 kam es dennoch zur Umwidmung zu Bauland-Wohngebiet. Ohne die Stimmen der ÖVP und Grünen. Zwei Jahre später kam es zu heftigen Diskussionen aufgrund des bereits erwähnten Bauvorhabens. Sowohl ÖVP als auch Grüne verwehrten sich gegen das Projekt.

Kritik an den aktuellen Plänen

ÖVP-Ortschefin Lisa Portschy bemängelte den Einreichplan als „nicht familienfreundlich“. Die angedachten modernen Gebäude bieten Wohnflächen unter 130 Quadratmeter. Die für Winden atypische zentrale Ausrichtung der Häuser im offenen Baustil limitiere auch die Gartennutzung. Die Grünen-Mandatarin Margit Paul-Kientzl bekrittelte den Plan ebenfalls und stellte deshalb in der letzten Gemeinderatssitzung einen Antrag zur Umwidmung des Grundstückes.

Ein soziales Bestreben

Der angenommene Antrag der Grünen Gemeinderätin sieht vor, dass die Gemeinde Winden am See das Grundstück an der Bachgasse ankaufen solle. Damit könne die Gemeinde selbst die Immobilie an Windenerinnen und Windener als Sozialgrundstücke mit niederschwelligen Preisen anbieten. Auf Nachfrage bei Bürgermeister Erwin Preiner (SPÖ), ob er bereits mit der Besitzerin gesprochen habe, antwortete dieser: „Das Gespräch wird in nächster Zeit geführt werden.“