Gols: Neue Mitte floriert

Die Neue Mitte in Gols ist auf dem besten Weg zur fristgerechten Fertigstellung, bereits Ende Oktober sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Nun wurden auch die 15 Baumpatenschaften vergeben, für die sich Interessierte im Voraus anmelden konnten. Eine Patenschaft konnte gegen 350 Euro beansprucht werden, die in der Folge mit einer Urkunde und einer Plakette am jeweiligen Baum gewürdigt wurde.

Bei der Neuen Mitte wurden 15 Baumpatenschaften vergeben. Foto: zVg / Marktgemeinde Gols

„Die Patenschaften waren binnen kürzester Zeit vergeben, es haben sich eine Vielzahl an Unternehmen, Vereinen und auch Privatpersonen dafür gemeldet“, freut sich Bürgermeister und Landtagsabgeordneter Kilian Brandstätter.

Die Aktion war so erfolgreich, dass man nun bereits überlegt, wo im Ortsgebiet von Gols noch weitere Baumpatenschaften vergeben werden könnten. „Wir sehen das als wichtige Ergänzung zu unserer Baumoffensive, bei der in den kommenden Jahren ein Baum für jede Golserin und jeden Golser gepflanzt werden soll“, so Brandstätter weiter. Und während die offizielle Eröffnung der Neuen Mitte zwar erst im kommenden Jahr stattfinden wird, verrät der Bürgermeister bereits, dass das neue Gebäude im Herzen von Gols bereits beim kommenden Martiniloben mit einer inoffiziellen Eröffnung teil der Feierlichkeiten sein wird.