Jois: Erster Entwurf für Gemeindezentrum

Der erste Entwurf für ein neues Joiser Gemeindezentrum wurde von einer Jury ausgewählt. Die Entscheidung fiel auf das Konzept des ortsansässigen Architekturbüros Dipl. HTL-Ing. Franz Sattler Planung & Bau GmbH. Nun sind 12 Monate Planungsphase vorgesehen und danach soll der Bau des Gebäudes beginnen.

„Als Zentrum unserer Dorfgemeinschaft soll das neue Gebäude ein Zuhause für alle Joiserinnen und Joiser werden“, erklärt Bürgermeister Hannes Steurer.

FF-Haus, Gemeindeamt, Arztpraxis, Veranstaltungshalle in einem

Das Zentrum wird sowohl das aktuelle Gemeindeamt als auch das dahinterliegende alte Feuerwehrhaus integrieren und bis zu der Sätzgasse reichen.

Es wird eine Veranstaltungshalle beinhalten, um dem Joiser Vereinsleben Platz zu geben. Zusätzlich plant man, ein Tagesheim und eine Arztpraxis in das Gebäude zu integrieren. Beides sind langfristige Investitionen und essenziell. Vor allem da die aktuelle Gemeindeärztin bereits in zwei Jahren in Pension geht.

Neue ärztliche Räumlichkeiten sollen einem potenziellen Nachfolger, den die Gemeinde bereits ins Auge gefasst hat, entgegenkommen. Neben dieser Punkte wünscht sich der Bürgermeister außerdem Platz für das Dorfmuseum und eine Bücherecke.

Zu den Baukosten gibt es aktuell noch keine Informationen. Gemeindevorstand Sascha Krikler meint dazu: „Solange die Planungsphase noch läuft, ist es unseriös, Zahlen zu nennen.“ Weiters meint er, dass der Neubau ein „Haus der Begegnung“ werden solle und nicht bloß ein „Verwaltungstempel“.

Workshop hat Bewegung und Sport im Fokus

Die Gemeinde Jois setzte mit einem Start-Workshop im Gasthaus Rausch erste Impulse zu der Initiative „Gesundes Dorf“. Unter der Regie der Regionalmanagerin Birgit Brunner, die mit ihrer Expertise zur Seite stand, wurde mit der Bevölkerung gemeinsam besprochen, welche gesundheitspolitischen Akzente den Joisern wichtig sind.

Die teilnehmenden Personen bewerteten das Thema „Bewegung und Sport“ als klar wichtigsten Punkt. Mit dem geplanten Bau eines „Funcourts“, der mehrere Sportarten ermöglicht, hat die Gemeinde bereits einen ersten Plan in diese Richtung. Dazu, wie die Resonanz in der Bevölkerung zu der Initiative ist, meint der Verantwortliche Sascha Krikler: „Es melden sich laufend Leute und fragen, ob sie noch mitmachen können.“

