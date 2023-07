Neusiedler Tennishalle vor Baubeginn

Momentan läuft die Tennissaison in Neusiedl am See auf den Freiluftplätzen. Trotz Hitzewelle werden die gelben Filzkugeln regelmäßig über die insgesamt zehn Tennisplätze in der Stadt geschleudert. Der Tennissport erfährt in Neusiedl am See einen regen Zulauf, wie auch das diesjährige gut gebuchte Tenniscamp des UTC bewies.

Rohbau noch heuer

Nicht weit von den Freiluftplätzen entfernt und in Nachbarschaft der alten, ausgedienten Tennishalle wird momentan ein Grundstück für Bauarbeiten vorbereitet - und zwar für die Errichtung einer nagelneuen Spielstätte. Der Baubeginn wäre bereits für das Frühjahr angesetzt gewesen, hat sich aber verzögert. Laut Christian Weiss, Projektleiter der PEB (Projektentwicklung Burgenland GmbH) soll es nun aber kommende Woche so weit sein. Auf die Frage, wann in der neuen Halle die ersten Matches gespielt werden können, will er sich kein Datum entlocken lassen. Lieferschwierigkeiten in der Baubranche würden immer noch zu Unsicherheiten führen, erklärt Weiss. Er rechne mit einer Bauzeit von rund sechs Monaten: „Die Fertigstellung des Rohbaus ist jedenfalls für das heurige Jahr geplant.“

Torsten Aumüller, Obmann des Union Tennisclub (UTC), ist jedenfalls guter Dinge, dass in der kommenden Wintersaison in der neuen Halle gespielt werden kann. Er geht aber von einer verlängerten Freiluftsaison aus: „Bis Mitte November ist es möglich, draußen du spielen. Danach lässt es die Feuchtigkeit und Dunkelheit nicht mehr zu.“ Für das Kinder-und Jugendtraining versichert er einen pünktlichen Saisonstart: „Wie auch immer der ausschauen wird.“