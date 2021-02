„Im Zuge unserer Teststraße werden auch unsere Bediensteten präventiv getestet, am Donnerstag in der Früh wurden zwei Mitarbeiterinnen des Kindergartens in der Unteren Hauptstraße positiv auf das Coronavirus getestet, allerdings mit dem Antigentest, das Ergebnis des PCR-Tests ist noch ausständig“, erklärte Bürgermeister Gerhard Zapfl auf Nachfrage der BVZ am Freitag. Eine weitere Mitarbeiterin des Kindergartens sei aufgrund eines positiven Testergebnissen dem Kindergarten bereits einige Tage ferngeblieben.

„Wir haben natürlich sofort reagiert und die Eltern informiert. Ich bedanke mich bei den Eltern, dass sie so großes Verständnis aufgebracht haben und die Kinder sofort abgeholt haben. Auch der Leitung des Kindergartens möchte ich den Dank aussprechen, für die grandiose Zusammenarbeit, und dass die Situation so toll abgehandelt wurde“, so Zapfl. Der Kindergarten in der Unteren Hauptstraße sei bis auf Weiteres geschlossen. Eine behördliche Schließung sei das nicht, aber als Kindergarten-Betreiber könne die Gemeinde den Kindergarten nicht offenhalten, schon allein, weil das gesamte Personal in irgendeiner Form betroffen sei.

Auch ein Mitarbeiter des Gemeindeamtes wurde positiv auf das Virus getestet. Kolleginnen oder Kollegen dürfte er nicht angesteckt haben. Laut Bürgermeister sind alle PCR-Tests der Gemeindeamt-Bediensteten negativ (Stand Freitag). „Ich bin überzeugt, dass wir auch diese schwierige Situation gemeinsam bewältigen. Wir setzen alles daran, in solchen Situationen schnell zu handeln, um Schlimmeres verhindern zu können – zum Schutz aller Beteiligten“, sagt Bürgermeister Zapfl. Das Gemeindeamt bleibt allerdings bis auf Weiteres geschlossen: Zumindest bis 3. März, heißt es in einer Gemeindeinformation.