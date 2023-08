Neusiedl am See: Ein Sommerfest für einen neuen Garten

„Jetzt lassen wir uns schon wieder mit einem Plan fotografieren“, lachen Geschäftsführer Christian Lidy und Standort-Leiterin Karin Neuherz mit Klientinnen und Klienten in die Kamera. Erst vor wenigen Wochen feierte der Behinderten-Förderungsverein in Neusiedl am See sein großes Eröffnungsfest. Die Tageswerkstätte wurde von Grund auf saniert und erhielt einen modernen funktionellen Zubau, welcher unter anderem mehr Platz für notwendige Therapien bietet. Abgeschlossen ist das Projekt allerdings noch nicht. Die im Budget geplante Gartengestaltung ist bis dato auf der Strecke geblieben. Mehr als einen Plan gibt es noch nicht.

Rücklagen für den Garten flossen in Bau

Die Bauarbeiten am Gebäude wurden zu zwei Drittel von der EU und zu einem Drittel vom Land Burgenland gefördert. „Mit unseren eigenen Rücklagen wollten wir den Garten gestalten, aufgrund der Teuerung flossen diese Eigenmittel allerdings auch in den Bau“, verrät Geschäftsführer Christian Lidy. Nun hofft man, das Gartenprojekt mit Spendengeldern doch noch umsetzen zu können. So wurde das Projekt bei „Licht ins Dunkel“ eingereicht. Im Rahmen der Hilfskampagne wird der Behinderten-Förderungsverein immer wieder bei kleineren Projekten unterstützt. Zuletzt konnten Liftsysteme für die Kleinbusse des Vereins angeschafft werden. Schließlich müssen 33 Klienten auch möglichst barrierefrei transportiert werden können.

Garten als Brücke nach Außen

Mit dem neuen Garten steht allerdings ein größeres Projekt im Wert von etwa 68.000 Euro an. „Uns war bis jetzt gar nicht klar, welche Gartenfläche eigentlich zum Grundstück gehört. Wir wollen den Garten nun viel mehr einbeziehen. Das ist pädagogisch sehr wichtig“, betont Lidy. Rückzugsmöglichkeiten sollen geschaffen werden, ein großer Wunsch ist ein Sensorikweg. Außerdem soll der Garten eine Verbindung zur Außenwelt sein, er grenzt direkt an den Generationenpark beim Kalvarienberg und ist nicht weit vom Montessori-Kindergarten entfernt.

„Wir wollen uns gegenüber der Gesellschaft mehr öffnen, unser Haus herzeigen und Berührungsängste abbauen“, erklärt Lidy. Der Garten soll dabei eine große Rolle spielen, denn auch das bekannte Sommerfest mit seinem Basar könnte künftig dort stattfinden. Dieses Jahr wird am 2. September allerdings noch im Weinwerk Burgenland in der Oberen Hauptstraße gefeiert. Dort wird es neben einem tollen Live-Musikprogramm wieder einen Bücherflohmarkt, einen regionalen Gemüsemarkt, kulinarische Köstlichkeiten und Mehlspeisen sowie natürlich die handgemachten Produkte aus den Tageswerkstätten geben. Letztere sind übrigens seit der Wiedereröffnung der Neusiedler Tageswerkstätte in der Mexikosiedlung wochentags von 8 Uhr bis 15:30 Uhr (am Freitag bis 13 Uhr)auch in der Produktecke zu erstehen. „Hier kann man jederzeit kleine Geschenke finden. Außerdem kann man auch Auftragsarbeiten bestellen“, bewirbt Christian Lidy den neuen kleinen Shop im Haus.

Der Erlös aus dem Sommerfest wird jedenfalls in den neuen Garten fließen.Das Musikprogramm gestalten Manuel Schreier (Frühschoppen von 9 Uhr bis 10:30 Uhr), die Neusiedler Heurigenmusi (ab 11 Uhr), Manuel Hafner & Nadjas Cello ( ab 15 Uhr) und die Johnny Kiss Band (ab 18 Uhr). Um 13:30 gibt es einen Auftritt der Klientinnen und Klienten.