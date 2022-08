Unfall auf der A6 forderte drei Tote

Werbung

Die traurige Bilanz: drei Tote, sieben Schwerverletzte, mehrere Verletzte. Laut eines Feuerwehr-Sprechers kam ein überbesetztes Schlepperfahrzeug von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Der mutmaßliche Schlepper wollte offenbar vor eine Kontrolle am Grenzübergang Kittsee flüchten. Er transportierte über 20 Leute – darunter ein Kind – in einem Kleinbus.

66 Feuerwehrleute der Feuerwehren Neusiedl am See, Kittsee, Edelstal und Berg waren mit 13 Feuerwehrautos im Einsatz. Fünf Hubschrauber transportierten die Schwerverletzten in die umliegenden Krankenhäuser.

Der Fahrer konnte mittlerweile von der Polizei festgenommen werden.

