Bei einer Kontrolle seiner Gepäckstücke fanden Polizisten insgesamt 25 Kleidungsstücke, an denen noch die Preisschilder hingen und für die der Mann keine Rechnung vorlegen konnte, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Mittwoch.

Der 25-Jährige war bei einer Schwerpunktaktion in dem Zug aufgefallen, weil er bei der Personenkontrolle keinen Ausweis und kein Zugticket vorweisen konnte. Beim Bahnhof Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) wurde er von den Polizeibediensteten deshalb genauer kontrolliert. Dabei wurde auch sein Gepäck untersucht und das Diebesgut gefunden.

Der slowakische Staatsbürger hat laut Landespolizeidirektion bereits mehrere Vormerkungen aufgrund von Diebstählen und ein aufrechtes Aufenthaltsverbot. Er wurde angezeigt, die Kleidungsstücke mit einem Wert im niedrigen vierstelligen Eurobereich wurden sichergestellt.