„Ich glaub mich tritt ein Pferd“, dachten sich wohl die Beamten der Polizeiinspektion Podersdorf bei einer Kontrollfahrt am Neusiedler See. Die Hitze stieg scheinbar auch zwei vierbeinigen Warmblütern zu Kopf: die Pferde erfrischten sich bei einerm Plantscherl im Neusiedler See. Das Foto der Polizei ging auf Facebook viral - auch als Zweibeiner kann man, am PC schwitzend, den Badeausflug der Pferde nur zu gut nachvollziehen.