Nach Wallern auch in Podersdorf Schädelknochen gefunden

An der Fundstelle in Wallern seien bereits einige Jahre zuvor mehrere Knochen römischer Soldaten sowie ein Grabstein aufgefunden worden. Daher sei es nicht auszuschließen, dass in diesem Bereich noch weitere Knochen aus dieser Epoche zum Vorschein kommen.

Weiterer Fund durch Podersdorfer Gemeindearbeiter

Während der Strandpflege entdeckte am Dienstag ein Gemeindearbeiter in Podersdorf am See erneut zwei Teilstücke eines menschlichen Schädelknochens. Er verständigte umgehend die Polizei über den Fund. Die Untersuchungen der Fundstücke werden nun durch das Landesarchivar des Landesmuseums und dem Landeskriminalamt Burgenland durchgeführt.

Ermittlungen aufgenommen Wallern: Schädelfund bei der Flurreinigung

