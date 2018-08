Gartenfest-Umzug in Jois .

Am 10. August fand in Jois der alljährliche Gartenfest-Umzug statt. „Weltberühmt“ lautet diesmal das Motto. Keine schlechte Wettervorhersage konnte die zwölf teilnehmenden Gruppen stoppen, mit ihren aufwändig gestalteten Wägen durch Jois zu ziehen und für eine Bombenstimmung zu sorgen. Was für eine Einstimmung auf das dreitägige Gartenfest.