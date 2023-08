Lions-Club Neusiedlersee lädt erstmals zum Trachtenfrühschoppen

Udulutsch ist neuer Präsident

Im Oktober des Vorjahres feierte der in Weiden am See beheimatete Lions-Club Neusiedlersee bereits seinen 50. Geburstag. Die Lions blicken damit auf eine lange Clubgeschichte zurück, in der sie schnell und unbürokratisch in Not geratene Menschen unterstützen konnten. Genau das ist nämlich der Anspruch der Lions: „Schnelle - und vor allem unbürokratische Hilfe“, erklärt Sebastian Udulutsch gegenüber der BVZ. Er hat heuer die jährlich wechselnde Präsidentschaft übernommen und ist damit der Nachfolger von Markus Bohrer.

Udulutsch selbst ist alles andere als ein Urgestein im Club. Der in Neusiedl am See ansässige Parndorfer ist erst seit drei Jahren Mitglied: „Ich wollte mich bei den Lions engagieren, weil es einfach Sinn macht. Hier investieren alle viel Zeit und Geld, um den Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht.“

Ansuchen per Web-Antrag: schnell und einfach

Dabei werden die 50 Mitglieder des Clubs oftmals mit dramatischen Schicksalen und Lebensgeschichten konfrontiert. Wer Hilfe sucht, findet auf der clubeigenen Website https://neusiedlersee.lions.at/ ein Antragsformular. Zwei mal monatlich werden die Ansuchen in Meetings geprüft und es wird überlegt, wie man helfen kann. „Dabei wird mir immer mehr bewusst, wie gut es meiner Familie und mir eigentlich geht“, zeigt sich Udulutsch nachdenklich.

Momentan liegen mehrere Ansuchen am Tisch. Für diese und für künftige Projekte will der Lions-Club Neusiedlersee am Samstag (2. September) bei einem Benefiz-Event in Gols Spenden sammeln. Von 10 bis 18 Uhr wird zum Ferienausklang im Volksfestgelände ein Trachtenfrühschoppen mit einem Kindernachmittag organisiert.

Benefiz-Veranstaltung am 2. September

Nach dem Bieranstich um 10 Uhr spielt der Musikverein Gols beim Frühschoppen auf, die Neusiedler Volkstanzgruppe sorgt für Tanzeinlagen und Pannonia Feuer für weitere musikalische Schmankerl. Kulinarisch verwöhnt Herbert Beck von „Jacky´s Mühle“. Ab 14 Uhr geht es mit einem Kindernachmittag weiter, bei dem neben der Hüpfburg und dem Kinderschminken vor allem die Lions Olympiade das Highlight sein wird. Die Golser Kinderfreunde unterstützen den Lions Club mit der Betreuung von sechs Stationen bei denen Besucherinnen und Besucher ihre Geschicklichkeit testen können. Darüber hinaus warten bei eine Tombola tolle Preise.

Der Reingewinn geht an bedürftige Menschen und Familien in der Region.