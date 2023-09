Benefiz-Event Neusiedl am See: Behinderten-Förderungsverein lud zum Sommerfest

Foto: Birgit Böhm-Ritter

E s ist seit über vier Jahrzehnten ein Fixpunkt in Neusiedl am See: das Fest des Behinderten-Förderungsvereins. Begonnen als Basar hat sich die Veranstaltung in den vergangenen Jahren zum einem ganztägigen Sommerfest mit einem tollen Musikprogramm, Gemüsemarkt, Mehlspeisen-Verkauf , Tanzvorführung und Bücher-Flohmarkt entwickelt. Im Mittelpunkt standen aber auch heuer nach wie vor die handgemachten Produkte aus den Tageswerkstätten des Vereins, die zum Verkauf angeboten wurden.