Neusiedl: Unterstützung für „Licht ins Dunkel“ mit musikalischer Note

Die Lokalbands New Love Project, Hocky, H3 und der Halbturner „Voice Kids“-Finalist Benjamin Gedeon rockten die Bühne und spielten für den guten Zweck. Der an diesem Abend gesammelte Erlös von 1000 Euro wird nun an Licht ins Dunkel gespendet. „Es geht oftmals schnell, dass Menschen in Not geraten – auch in Neusiedl am See. Licht ins Dunkel hilft dann weiter. Diese Hilfe zu unterstützen, ist mir ein Anliegen, deshalb kommt der Erlös des Konzertabends beim vergangenen Adventdorf am See der Organisation zugute“, betont Bürgermeisterin Elisabeth Böhm und bedankt sich bei den Künstlerinnen und Künstlern sowie den Neusiedlerinnen und Neusiedlern für ihre Spendenbereitschaft.

