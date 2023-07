Parndorf: Nachfahren aus Amerika besuchten neue NS-Gedenkstätte

Zeitlebens war es Jonny Moser, Träger des Bundes-Ehrenzeichen der Republik Österreich, ein großes Anliegen, dass in seiner Heimatgemeinde eine Gedenkstätte errichtet wird. Erst mehr als ein Jahrzehnt nach seinem Tod, ging sein Wunsch in Erfüllung. Am 2. April wurde die Gedenkstätte eröffnet (die BVZ berichtete). Unter den auf den Tafeln der genannten Opfern ist auch Jonny Moser selbst, der als Jude von den Nazis verfolgt worden ist.

Im Zuge der Vorarbeiten hat die Arbeitsgruppe, die vom Gemeinderat mit der Umsetzung der Gedenkstätte betraut wurde, nach lebenden Angehörigen der Opfer gesucht. Mit Unterstützung des Historikers Herbert Brettl, der die NS-Geschichte von Parndorf in der Ortschronik aufgearbeitet hat, hat die Leiterin der Arbeitsgruppe, Christa Wendelin, mit dem in Amerika lebenden Sohn von Jonny Moser, Joseph W. Moser, Kontakt aufgenommen.

Neue Information durch Jonny Mosers Sohn

Der Einladung zur Eröffnung der Gedenkstätte konnte er nicht folgen. Allerdings ist der Germanistikprofessor regelmäßig mit seinen Studentinnen und Studenten in Österreich. Den heurigen Besuch hat er zum Anlass genommen, am 11. Juli mit seiner Familie nach Parndorf zu kommen und die Gedenkstätte zu besuchen. Die Familie Moser wurde von Bürgermeister Wolfgang Kovacs, Christa Wendelin und weiteren Vertretern der Arbeitsgruppe bei der Gedenkstätte in Empfang genommen.

Bei vielen Opfern fehlt trotz Unterstützung durch den früheren Leiter des Jüdischen Museums in Eisenstadt, Mag. Reiss, und durch den Historiker Dr. Brettl das Sterbejahr. „Ganz Wissenschafter hat Herr Moser uns mit einer Reihe von Informationen zum Exilort, zum Sterbejahr und zu familiären Zusammenhängen zu sowohl jüdischen als auch politischen Opfern überrascht“ erzählt Christa Wendelin. Diese Informationen wird er der Gemeinde Parndorf gesammelt zur Verfügung stellen.

Bei einem gemeinsamen Mittagessen ist der Besuch der Familie Moser ausgeklungen. Als Andenken hat die Familie Moser vom Bürgermeister die Ortschronik überreicht bekommen.

Über Jonny Moser - Träger des Bundes-Ehrenzeichens der Republik Österreich

Jonny Moser wurde 1925 als Sohn der jüdischen Eltern Josef und Katharina Moser geboren, welche in Parndorf eine Gemischtwarenhandlung besaßen. Im Zuge des Anschlusses von Österreich an Hitler-Deutschland wurde von den Nationalsozialisten die Vertreibung der Juden im Burgenland nach Ungarn betrieben. Ab Oktober 1940 lebte die Familie in mehreren ungarischen Lagern. Im Sommer 1944 wurde die Familie überraschend entlassen und in der schwedischen Gesandtschaft mit schwedischen Schutzpässe versorgt und in geschützten Häusern untergebracht.

Nach dem Krieg studierte Jonny Moser an der Universität Wien Geschichte, promovierte zum Dr. phil. mit einer Dissertation zum Thema „Antisemitismus in Österreich“. Er veröffentlichte Arbeiten zur nationalsozialistischen Judenverfolgung in Österreich. Jonny Moser war Mitgründer und ab 1964 Vorstandsmitglied im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes.

Moser war von 1964 bis 1996 Bezirksrat der SPÖ im 1. Wiener Gemeindebezirk. Er gehörte dem Bundesvorstand der Sozialdemokratischen FreiheitskämpferInnen, sowie dem Verband Opfer des Faschismus und aktiver AntifaschistInnen an und fungierte als Kassier der Aktion gegen den Antisemitismus in Österreich. Seine Autobiografie „Wallenbergs Laufbursche. Jugenderinnerungen 1938-1945“ erschien 2006. 2011 wurde ihm das Bundes-Ehrenzeichen der Republik Österreich verliehen. (Quelle: Wikipedia, 15.7.2023)