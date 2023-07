Vom Weißwurstseminar zum Waldwipfelweg: Neusiedler in der Partnerstadt

Bürgermeisterin Elisabeth Böhm durfte die Neusiedlerinnen und Neusiedler - unter ihnen auch Vizebürgermeisterin Ingeborg Berger, Vizebürgermeister HR Mag. Heinz Zitz, Ehrenringträger Altbürgermeister Kurt Lentsch sowie einige Mitglieder des Stadt- und Gemeinderates - auf der Reise begleiten.

45 Jahre Freundschaft

Foto: Birgit Böhm-Ritter

Seit 45 Jahren wird die Partnerschaft mit der bayrischen Stadt an der Donau freundschaftlich gepflegt. Zu den Höhepunkten zählte auch in diesem Jahr der Besuch des Donaufestes mit der Krönung der Donaukönigin durch Oberbürgermeister Dr. Christian Moser, die Neusiedler Weinlaube sowie die Auftritte der Neusiedler Stadtkapelle und Volkstanzgruppe.

Foto: Birgit Böhm-Ritter

Am Programm der Reise standen außerdem ein Weißwurstseminar sowie ein Spaziergang durch die Altstadt und eine Wanderung am Waldwipfelweg. „Es ist immer schön, nach Deggendorf zu kommen, besonders wenn so viele Neusiedlerinnen und Neusiedler dabei sind und es Grund zum Feiern gibt“, so Bürgermeisterin LAbg. Elisabeth Böhm.