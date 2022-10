Besuch Indianische Kultur in der Volksschule Podersdorf

Perry Silverbird brachte den Kindern die indianische Kultur näher. Foto: BVZ

P erry Silverbird, ein in Wien lebender Nachkomme der Cherokee, Navaho und Apachen aus den USA, brachte den Kindern der Volksschule Podersdorf am See im Rahmen eines Workshops die indianische Kultur und Tradition näher.