Am Montag und Dienstag riefen männliche und weibliche Täter bei mehreren älteren Personen in den Gemeinden Nickelsdorf, Halbturn, Frauenkirchen und Gols (sämtlich Bezirk Neusiedl am See) über das Festnetz an und versuchten ihnen Bargeld zu entlocken.

Die unbekannten Anrufer sprachen in einem guten deutschen Dialekt, gaben sich als Verwandte aus Deutschland aus und würden Geld für den Ankauf eines Grundstückes oder eines Hauses in Ungarn benötigen. Sie forderten Geldbeträge in fünf- bzw. sechsstelliger Höhe. In keinem der Fälle kam es zu einer Geldübergabe.

Empfehlung der Kriminalprävention