Beweislage "erdrückend" Weinflaschen im Bezirk Neusiedl gestohlen: 35-Jähriger festgenommen

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Symbolbild Foto: M-Production/shutterstock

E in 35-Jähriger soll von September 2021 bis März 2022 mehrmals hochpreisige Weinflaschen von einem Weingut aus dem Bezirk Neusiedl am See gestohlen haben.