Radlobby Burgenland: „Autofahrer halten Mindestabstand kaum ein“

Erst kürzlich machte ein Radunfall im Bezirk Mattersburg, verursacht durch einen Autofahrer, Schlagzeilen. Ein PKW-Lenker streifte beim Überholen mit dem Seitenspiegel einen Radfahrer. Der Mann hatte seine Tochter im Kindersitz mit dabei und kam zu Sturz. Vater und Tochter mussten mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Lenker beging zunächst Fahrerflucht.

Ähnliche Situationen passieren tagtäglich auf Burgenlands Straßen. Glücklicherweise meistens mit glimpflicheren Ausgang.

In Vorarlberg wurden 2600 Überholvorgänge gemessen und ausgewertet (https://www.radlobby.at/Ueberholabstandsmessungen). Die traurige Bilanz: 63 Prozent der Autofahrerinnen und Autofahrer halten den Mindestabstand nicht ein. Bei ca. 14 Prozent der Überholvorgänge war der Abstand weniger als ein Meter. „Damit wird das Gefühl, das Radfahrerinnen und Radfahrer beim Überholt-werden haben, bestätigt“, so Christa Wendelin, stellvertretende Vorsitzende der Radlobby Burgenland.

Strenge Strafen gefordert

Die Messungen der Radlobby Vorarlberg rufen auch die Vereinskolleginnen und -kollegen im Burgenland auf den Plan. Die Radlobby Burgenland fordert bewusstseinsbildende Maßnahmen, aber auch Strafen für rücksichtslose Autofahrerinnen und Autofahrer.

Die Radlobby Burgenland ist ein unabhängiger Verein, der sich für eine Verbesserung der Bedingungen für das Alltagsradeln einsetzt: Radfahren sei ein zentraler Bestandteil der Mobilitätswende, so das Credo. „Nur wenn man mit dem Rad sicher von A nach B kommt, werden die Menschen in Zukunft für kurze Wege auf das Fahrrad setzen. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind gegeben. Jetzt muss dafür gesorgt werden, dass die Gesetze eingehalten werden“, so die Radlobby in einer Aussendung.

Radlobby Parndorf organisiert zweite Radparade am 16. April

Foto: Radlobby Parndorf

Mit einer Radparade am 16. April möchte die Radlobby Parndorf ein Zeichen setzen: „Ziel ist es zu zeigen, dass Fahrbahnen nicht nur für Autos da sind. Wir wollen ein Zeichen für umweltfreundliche Mobilität setzen“, sagt Johan Rosman, Sprecher der Radlobby Parndorf. Die Veranstaltung ist behördlich gemeldet. Die Fahrbahn wird von der Parndorfer Polizei entsprechend gesichert. Für alle Interessierte: Treffpunkt ist in Parndorf am 16. April um 14 Uhr an der Ecke Meierhofgasse/Triebweg (beim Bahnhof Parndorf Ort).

