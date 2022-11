Freunde stritten: Beide angeklagt

Werbung

Am 19. Juni des heurigen Jahres fuhren Freunde gemeinsam zu einem Zeltfest in Neuberg. Noch am Parkplatz kam es zu einem heftigen Streit.

Einer der Beteiligten, ein 19-jähriger Lehrling, war mit einem der Freunde noch im Auto sitzen geblieben.

Das gefiel einem anderen Mann aus dem Freundeskreis gar nicht und er schrie den 19-Jährigen an.

Dieser stieg aus, es kam zu einer Rangelei ohne gröbere Schäden.

Der 19-Jährige schrie dem Kontrahenten etwas Provozierendes nach, dieser drehte sich um und versetzte dem 19-Jährigen einen Faustschlag gegen den Kopf,

Am Ende hatte der Angreifer eine gebrochene Hand, der 19-Jährige eine Gehirnerschütterung, Abschürfungen, eine Rissquetschwunde am Kopf. „Ich blutete aus Nase und Mund“, sagte der 19-Jährige.

Er wurde angeklagt, weil er dem Kontrahenten die Hand gebrochen haben soll. Der Kontrahent selbst blieb dem Prozess fern. Er sei krank, hatte er der Richterin wenige Stunden zuvor mitgeteilt.

Der 19-Jährige war bei dem Vorfall mit mehr als zwei Promille erheblich alkoholisiert.

Er berichtete vor Gericht von einem Faustschlag des Kontrahenten auf seinen Hinterkopf, der ihn zu Boden brachte.

„Er hörte nicht auf, schlug und trat hin“, sagte der Angeklagte.

Nachdem er sich wieder aufgerappelt hatte, soll er auf das Auto des Kontrahenten geschlagen haben. Der Kontrahent stieg aufs Gas und soll den 19-Jährigen beim Wegfahren gestreift haben.

Wie es genau dazu kam, wisse er nicht, so der 19-Jährige.

„Ich bin der Meinung, dass der Falsche hier sitzt“, sagte Verteidiger Florian Astl. „In Wahrheit sitzt hier das Opfer, nicht der Täter.“

Verteidiger: „Handbruch ist typische Boxerfraktur“

Der Bruch des fünften Mittelhandknochens, den der Kontrahent erlitt, sei „eine typische Boxerfraktur“, führte der Verteidiger aus.

„Ich bin überzeugt, dass diese Verletzung aus den Schlägen stammt. Der menschliche Schädelknochen ist doch sehr hart.“

Richterin Gabriele Nemeskeri sprach den 19-Jährigen von den gegen ihn erhobenen Vorwürfen frei.

Auch sie gehe davon aus, dass sich der Kontrahent die Verletzung selbst zugefügt habe.

Der 19-Jährige sei somit freizusprechen gewesen. Der Kontrahent wird sich dem Prozess wegen Körperverletzung noch stellen müssen.

