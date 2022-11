Ärger über Hunde: Mit Gift gedroht?

Werbung

Ein bellender Hund im Kaffeehaus brachte einen 65-jährigen Pensionisten am 27. Juni dieses Jahres in Rage. Der 47-jährige Hundebesitzer gab später bei der Polizei bekannt, dass der Pensionist Drohungen ausgesprochen habe.

„Dich hol‘ ich mir auch noch“, soll der Pensionist angekündigt haben. Er werde dem Hund, wenn dieser so weitermache, ein „Zuckerl“ geben. Was er mit Zuckerl meine, wurde der Pensionist von einer im Kaffeehaus anwesenden Frau gefragt. Ob er den Hund vergiften wolle?

Dies soll der Pensionist bejaht haben. „Bekennen Sie sich schuldig?“, fragte Richterin Doris Halper-Praunias am Montag dieser Woche den Pensionisten. „Sicher nicht!“, schnaubte dieser.

In seiner Wohnhausanlage würden, obwohl keine Hunde erlaubt seien, Mieter mit Hunden leben. „Ich gehe ins Kaffeehaus, um meine Ruhe zu haben“, schilderte der Angeklagte seine Gewohnheiten.

Dort sei am 27. Juni der 47-Jährige mit seinem Hund am Schoß gesessen. „Ich sage ‚Grüß Gott‘ und der Hund fängt an: Wau-wau-wau!“, berichtete der Pensionist.

„Ich sage: Willst den Hund nicht beruhigen? Er tat nichts.“

Vielleicht habe er gesagt, „wenn du ihn nicht ruhigstellst, stelle ich ihn ruhig“, meinte der Pensionist.

Er habe selbst einen Schäferhund gehabt, der habe ihm gefolgt, wenn er „Ruhig!“, „Aus!“ oder „Platz!“ sagte.

Die Richterin wollte wissen, ob der Angeklagte im Kaffeehaus von einem „Zuckerl“ gesprochen habe. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das sagte“, meinte der Angeklagte.

In der Ortschaft, in der er lebt, gab es heuer Vorfälle mit präparierten Ködern. „Das ist ja das Letzte! Das regt mich so auf!“, empörte sich der Angeklagte. „Jetzt wirft man mir vor, ich bin ein Hundevergifter!“

Er habe selbst in der Gemeinde gearbeitet und „Hundedreck weggeräumt und Rasen gemäht“.

„Ich warnte die Leute und sagte ihnen, dass Salami und Wurstreste mit Nägeln drin gefunden wurden. Ich sagte: Lasst die Hunde nicht freilaufen!“, sagte der Pensionist.

Der Hundebesitzer wurde als Zeuge befragt. Er berichtete darüber, dass der Pensionist zweimal im vergangenen Jahr bei zufälligen Treffen bei Spaziergängen gedroht habe: „Wart nur, dich krieg ich auch noch.“

„Ich nahm das nicht so ernst“, sagte der 47-Jährige.

Am 27. Juni habe der Pensionist im Kaffeehaus über einen anderen Hund geschimpft, der „dauernd bellt“.

„Er sagte, wenn er so weiter tut, kriegt er ein Zuckerl“, berichtete der 47-Jährige. „Eine Frau fragte: Meinen Sie vergiften? Er sagte, ja.“

„Da ging es aber nicht um Ihren Hund?“, fragte die Richterin. „Indirekt ging es auch um meinen Hund“, meinte der Zeuge.

„Wenn du nicht fähig bist, deinen Hund zu beruhigen!“, schimpfte der Angeklagte dazwischen.

Im Ort waren präparierte

Wurststücke aufgetaucht

Der Zeuge berichtete von der „Vorgeschichte mit den Wurststücken mit Schrauben drin“, die „hintaus“ im Ort gefunden worden seien.

„Da ging mir ein Licht auf“, sagte der Zeuge. „Und das war ich?“, fragte der Angeklagte.

„Tatsache ist, du hast gedroht. Mit Vergiften, mit Zuckerl“, erwiderte der Zeuge.

„Das ist ja ein Wahnsinn!“, ärgerte sich der Angeklagte.

Richterin Doris Halper-Praunias sprach den Pensionisten im Zweifel von den gegen ihn erhobenen Vorwürfen frei. Die Drohung mit dem Zuckerl habe sich nicht auf den Hund des Zeugen, sondern auf ein anderes Tier bezogen, bei anderen Äußerungen sei nicht sicher, ob sie überhaupt gefallen sind.

„Sollte es wirklich so sein, dass Sie so herumreden, dann hoffe ich, dass Ihnen der Prozess eine Lehre war und in Zukunft so etwas nicht mehr passiert“, gab die Richterin dem Angeklagten mit auf den Weg.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.